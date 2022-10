Arce sobre muerte en Puerto Quijarro: Se debe investigar y sancionar a los responsables

“Tenemos nuestra primera víctima del paro, las investigaciones ya se han iniciado por lo ocurrido en Puerto Quijarro, esto va a continuar y no quedará en la impunidad”, señaló.

Ante la consulta del porqué no intervino la Policía en la región donde se suscitó la muerte, como lo hacen en las rotondas donde se acatan el paro indefinido para pedir censo en 2023, Alcón respondió que la Policía tiene el mandato de mantener el orden constitucional y que no puede emitir ningún criterio sobre el caso en particular.

Esta madrugada se registraron enfrentamientos entre dos sectores en inmediaciones del Puente Amistad, en la población Concepción Arroyo, y como saldo se constató la muerte de Julio Pablo Taborga, trabajador de la Alcaldía de Puerto Quijarro, quien habría sufrido golpes en la cabeza, que pueden haberle causado la muerte, señalaron sus familiares.