Arcismo recurre al TCP para anular el liderazgo de Evo y los aportes al MAS

Un recurso planteado por el ala arcista del MAS ante el Tribunal Constitucional busca anular “el liderazgo nato” de Evo Morales en el partido, eliminar los aportes económicos que deben hacer los funcionarios públicos y restar poder al expresidente.

El recurso de inconstitucionalidad abstracta, que fue presentado el 5 de enero, sale a la luz en coincidencia con un audio en el que se escucha decir a Morales que la gente se pregunta cuándo y cómo se va a revocar el mandato del presidente Luis Arce, lo que significa que la pugna partidaria ya ha llegado a los máximos líderes del oficialismo.

El recurso, que fue planteado por la diputada Deysi Choque, quien también es jefa de la bancada del MAS en Santa Cruz, pide declarar inconstitucional el artículo 6, inciso 15, que titula “Respeto al liderazgo nato” y que dice: “La militancia del MAS–IPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos”.

El documento argumenta que “la militancia no tiene otro camino que reconocer a Evo Morales como su líder absoluto e indiscutible, sin poder realizar observaciones o cuestionamientos a la persona que encabeza y dirige al MAS-IPSP, lo que va en perjuicio y detrimento de otros militantes del MAS-IPSP que quisieran encabezar y dirigir a su partido y tener la oportunidad de ejercer sus derechos políticos legítimamente; empero, no lo podrían hacer porque existe un ‘líder nato’, que no permite ejercer esos derechos políticos”.

En las últimas horas salió a la luz un audio en el que se escucha decir al expresidente Morales: “Cómo van a revocar al Lucho, las bases (preguntan), cómo van a revocar al Lucho, la gente pregunta a la base, donde voy al campo, no solamente en el trópico o Cochabamba”. Luego, el líder del MAS agrega: “Hasta cuándo vamos aguantar al Lucho, en el campo es generalizado, hasta cuándo vamos aguantar al Lucho, que está haciendo, cuándo vamos a sacar al Lucho”.

Si bien Morales, mediante un tuit, dijo que el audio fue manipulado con malas intenciones, luego no quiso hablar del tema cuando los periodistas le preguntaron sobre las circunstancias en las que hizo esas afirmaciones.

Respecto al recurso planteado en contra del estatuto del partido masista, el expresidente Morales dijo que, tal como hizo la derecha golpista cuando intentó proscribir la sigla del MAS, “ahora denuncian el estatuto para intentar defenestrarnos”.

“Defenderemos políticamente nuestro estatuto y la vida orgánica del instrumento político del pueblo. El oportunismo, la traición y la división no pasarán”, escribió el líder del partido azul en referencia al ala arcista de su partido.

La demanda de la diputada Choque también busca cortar los aportes que todos los funcionarios públicos del MAS están obligados a entregar al partido, con lo que se recaudan millonarias cifras, según cálculos no oficiales. Con esa finalidad, pide que se declare inconstitucional el artículo 72, que dispone un aporte del 1% del salario a quienes ganan hasta 10 mil bolivianos, 2% a los que ganan hasta 20 mil bolivianos y 3% a quienes perciben de 20 mil bolivianos para arriba.

El recurso también pretende garantizar la participación de otros militantes en la dirigencia y en la candidatura a la Presidencia. Con esa finalidad, esta acción pide anular los artículos referidos a los 10 años de antigüedad para ser candidato presidencial y al que establece que el transfugio es una causal para no ser elegido dirigente.

Choque argumenta que el liderazgo nato de Morales es contradictorio con el artículo 26 de la Constitución Política del Estado que establece que “todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político”.

Finalmente, el recurso busca que las autoridades del Estado no estén obligadas a coordinar la gestión con la dirección nacional del MAS, con lo que Morales perdería poder sobre el aparato estatal.