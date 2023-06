“Da chiste ver al ‘rey de la coca’ hablar de narcotráfico, cuando el rey de la coca fue el gobierno más corrupto y mafioso que hubo en estos 14 años. Ahora, denuncia, chisme, parece un loquito hablando sin fundamentos jurídicos. Por qué no va a la Fiscalía, por qué no se contrata un abogado y si el rey de la coca no tiene, pues yo le presto mis abogados para que formalice, mediante memorial, con pruebas. Por lo menos que presente una prueba, desde que volvió de Argentina, Pinocho quedo ‘chiquitingo’ a su lado. El rey de la coca miente, ataca al Gobierno”, señaló Cuellar en una entrevista con Red Uno.

No es la primera vez que Cuéllar ataca a Morales por no formalizar sus denuncias. En febrero, ya lo increpó por pedir investigar al hijo del presidente Luis Arce sin presentar pruebas.

De acuerdo con el diputado del ala renovadora, con sus denuncias, Evo trata de dañar al Gobierno, con la intención de volver a ser candidato a la presidencia.

“La realidad de fondo es que el tiene angurria de poder, quiere volver a ser candidato a Presidente sin el respaldo social. Ha hecho lo que le ha dado la gana en 14 años. No respetó la Constitución, no respeta los estatutos del MAS que dicen 2 años, ya va 8 años (de dirigente). No respetó la reelección cuando el pueblo boliviano le dijo no, y el, caduco siguió, no respetó”, agregó.