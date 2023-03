El diputado arcista Rolando Cuellar indicó que Romero ya no “toca pito” en esta gestión y lamentó que no formalice una denuncia con pruebas ante la Fiscalía, por lo que considera que solo busca desestabilizar al gobierno de Luis Arce.

Agregó que está recabando más elementos para formalizar una denuncia contra la exautoridad por diferentes irregularidades.

Por su parte, el jefe de bancada del MAS, diputado Andrés Flores, también acusó a Romero de dar protección a “famosos narcotraficantes”, además le exigió responder por la muerte del exviceministro Illanes.

“El señor Carlos Romero tiene que comparecer ante la justicia, tiene varias denuncias (...) El fallecimiento del exviceministro Rodolfo Illanes tiene que explicar al pueblo, y también sobre el tema del narcotraficante Pedro Montenegro”, señaló.

Adelantó que existe la predisposición de conformar una comisión mixta en el Legislativo para que se investigue al gobierno de Arce por presuntos hechos de corrupción denunciados por los exministros de Evo Morales.

Pero también indicó que se investigará a la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno.

A su turno, la diputada Deysi Choque dijo que no les preocupa lo que Romero denuncie porque no tiene credibilidad “y que no pretenda hablar un corrupto de corrupción”.

“Lastimosamente creo, que la persona menos indicada, para denunciar corrupción es el señor Carlos Romero” mencionó la legisladora.

Los exministros Carlos Romero y Teresa Morales denunciaron sobre una pérdida millonaria en YPFB, por una supuesta “sobreimportación” de 867 millones de litros de diésel y 288 millones de litros de gasolina. Aquello provocó al Estado -indicaron- una pérdida de al menos 1.666 millones de dólares en 2022. En ese sentido, el ala evista del MAS anunció que fiscalizará ese tema y sugirió la conformación de una comisión mixta en el Legislativo para investigar el caso.