El diputado arcista Juan José Jáuregui y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, cuestionaron la legitimidad del congreso que la dirección nacional del MAS convocó para octubre, porque la directiva “se prorrogó por seis años”. Los estatutos indican que la cúpula debe ser renovada cada dos años.

“Lo que ahora habría que analizar es si es lícita la convocatoria (a congreso nacional) que está realizando la actual dirigencia, que está caduca y que ya se ha prorrogado seis años, cuando los estatutos del MAS (Movimiento Al Socialismo) establecen que el periodo de mandato es de dos años”, indicó el diputado Jáuregui. El viernes, el ampliado del MAS definió que el congreso nacional de ese partido se hará del 3 al 5 de octubre en Lauca Ñ.

“Tenemos una dirigencia prorrogada y necesariamente tendríamos que volver a la génesis del movimiento social, que son los sectores que dieron origen a esta organización política”, precisó el diputado.

El 22 de junio, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, admitió que efectivamente su directiva asumió en 2017, pero que recién fueron reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde el 22 de septiembre de 2021. “No estamos pasándonos (prorrogándose), antes no teníamos estatutos, no éramos reconocidos, pero desde 2021 somos reconocidos, no cuentan los anteriores años”, aseguró.

El artículo 1 de los estatutos del MAS sobre la convocatoria a congresos nacionales reza: “El congreso nacional ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de sesenta días antes de su realización”.

El 21 de junio, García fue expulsado con ignominia de la Confederación de Interculturales de Bolivia, pese a ello y junto al expresidente Evo Morales presidió el jueves y viernes el ampliado del MAS en Cochabamba que llamó al congreso nacional de octubre.

Sobre la legimitidad del congreso masista, Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental, observó también la legalidad de la actual directiva. “Hay una dirección, aunque no ha llamado a congreso y se han excedido”, aseveró el exviceministro de Régimen Interior y Policía en la gestión de Morales.

Evaluarán invitación

A través de sus redes sociales, el expresidente Morales confirmó el congreso de octubre, al cual invitó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca.

Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que la invitación será evaluada. “Este es un Gobierno también del MAS, pero que está gobernando para todos los bolivianos y bolivianas. Vamos a ver todavía, siempre ha sido posición del Presidente y Vicepresidente la unidad del instrumento político”, puntualizó.

A media semana, el MAS definió que los funcionarios públicos, entre ellos los ministros, no podrán participar de los congresos, algo que el TSE calificó como ilegal.