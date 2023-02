Sobre este hecho también se pronunció el diputado del MAS Rolando Cuellar, del ala arcista, quien adelantó que no se encubrirá al evista, y pidió que se le aplique “todo el peso de la ley”.

Ezequiel tiene antecedentes. En octubre del 2022, durante los días de paro en Santa Cruz, fue arrestado por conducir ebrio y atropellar a una menor de edad. En ese entonces, el ministro Del Castillo no se pronunció como ahora.

Una revisión a las redes de Del Castillo da cuenta de que tampoco hizo mención al hecho de tránsito relacionado con el diputado oficialista Jorge Yucra, quien en enero pasado atropelló a un joven por conducir en estado de ebriedad.

En diciembre de 2022, en Santa Cruz nació la llamada “Coordinadora política”, una entidad paralela a la dirección departamental del MAS que proclama a Evo Morales como candidato para 2025. Ezequiel es el impulsor de esa iniciativa.

Orlando Peralta, en contacto con Página Siete Digital, señaló que el hecho de que Del Castillo se pronuncie sobre el caso y calle sobre otro, es la muestra que ya no les “dejarán pasar nada” a los allegados a Evo Morales. Agregó que esto es parte de las pugnas internas del MAS, y de que ya están en una campaña preelectoral.

“Se ve lo selectivo que es el ministro. Aparece en algunos casos mediáticos y en otros no aparece. Del Castillo, en el caso de Ezequiel se pronuncia como si hubiera detenido a un gran asesino, no digo que Ezequiel no haya cometido un delito por el que debe rendir cuentas, pero no se pronunció igual anteriormente ni sobre el diputado Yucra. Esto es parte de las pugnas internas, a partir de ahora los arcista van a ser implacables con los evistas”, complementó.