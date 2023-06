“En otro proceso, se me acusa de haberme robado 200 millones de bolivianos en dos proyectos, imagínese, y ahora no saben cómo sostener y ahí van dilatando, dando vueltas. Ése es el costo que pagamos por hacer nuestro trabajo de fiscalización”, dijo Arce. El caso se remonta a cuando él era alcalde del municipio de Omereque (Cochabamba) por presunta corrupción en la ejecución de obras.

El tercer parlamentario que tiene una denuncia en su contra fue Ramiro Venegas, quien informó que el ministro Eduardo Del Castillo se querelló contra él por llamarlo “incapaz y engendro de la corrupción”. La denuncia fue presentada en abril de este año por injurias y calumnias.

“El ministro de Gobierno me está iniciando un proceso penal porque (yo) había dicho que es un incapaz, había utilizado la palabra engendro de la corrupción. Me está iniciando en un tema particular que no corresponde. Yo le digo a este ministro que no le tengo miedo, yo he tenido la valentía y el coraje, como todos los patriotas y un bloque de diputados, de velar (por) los intereses de la patria, los intereses de cada ciudadano”, declaró Venegas.

Cuando informó que fue acusado, dijo que “engendro de la corrupción” quiere decir, “según el diccionario”, la persona que no fiscaliza y que fomenta la corrupción y el narcotráfico. Añadió que sus declaraciones se enmarcan en las atribuciones que le da la Constitución Política del Estado.