Arcistas y evistas

Con mayoría absoluta del MAS, se dio curso a la resolución que aprueba el reglamento y convocatoria a las elecciones judiciales. Para ese fin, las alas arcista y evista del oficialismo se unieron, tras una semana marcada por acusaciones de persecución y ataques internos.

La diputada arcista Deysi Choque dijo que la aprobación de la norma demuestra que por encima de todo está la ideología del MAS, pese a las rivalidades internas que hay.

“Podemos tener diferencias entre personas, pero nuestra ideología es servir a la población y creo eso es prueba clara de lo que ha sucedido hoy”, indicó en el programa Que no me pierda de la red Uno.

Por su lado, el diputado evista Daniel Rojas remarcó que en un primer momento se rechazó este proyecto de ley porque detrás estaba la intención de “manipular” por parte del ministro de Justicia, Iván Lima. Sin embargo, se logró quitar algunos artículos y es por eso que se dio curso a la misma.

“Hemos tenido que sugerir y suprimir muchos artículos para que de alguna manera nosotros podamos apoyar”, señaló.

Y la senadora oficialista Patricia Arce, presidenta de la comisión mixta de Constitución, afirmó que se agotaron las instancias para sacar una convocatoria consensuada y sostuvo que se incluyeron cuatro de seis propuestas de la oposición.

“Nosotros hemos agotado todas las instancias hemos hablado, lo que hemos querido sacar siempre ha sido una convocatoria consensuada con las tres fuerzas políticas. De las seis propuestas que ellos han planteado, cuatro se las ha puesto en la convocatoria y las dos yo he pedido que me manden un respaldo legal para que pueda poder respaldarme y no han sido capaces y por eso no han entrado”, expresó Arce.

Opositores señalan que se aplicó el rodillo del MAS

La oposición denunció que no hubo consenso para aprobar el proyecto y lamentó que el gobierno del MAS tenga todo “cocinado, montado y fraguado” para tomar el Órgano Judicial.

“El MAS aprueba con su rodillo parlamentario el reglamento para las elecciones judiciales. ¡Arce dictador, deja de tener a la justicia como tu dama de compañía!”, reprochó la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, a través de redes sociales.

En la misma línea el jefe de la bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón, dijo: “El MAS está queriendo consumar una tercera estafa a Bolivia, como lo fueron las dos elecciones judiciales anteriores, se ha impuesto el rodillo del MAS, pese a que el vicepresidente señaló que se iba a aceptar propuestas para hacer un verdadero consenso, interrumpió bruscamente el debate, sometió a votación cuando no había ningún consenso”.

“Acaban de aprobar el reglamento masista para las elecciones judiciales. Van a tomar nuevamente por asalto el Poder Judicial”, expresó la diputada de Creemos María René Álvarez.