Arden las redes sociales tras pérdida del celular de Morales

Como era obvio suponer, desde el oficialismo se señaló que la embajada de EEUU o la oposición política deben estar involucrada en el extravío del celular. Todavía no se puede establecer si la pérdida se debió a un robo, pero si alguien lo hubiera tomado por error (muchos celulares lucen igual), ya hubiera sido devuelto.

También se especuló que si se logra hallar el aparato no necesariamente ello garantizaría su devolución, y podría usarse como arma de chantaje por parte de integrantes de la oposición o de una facción del MAS contraria a Morales. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que controla el trabajo de la Policía, ha sido criticado duramente por Morales en numerosas ocasiones. Ahora del Castillo supervisa las tareas de inteligencia.

Se presume, informó El Deber, que el celular no tiene un “patrón de protección” y que por ello se cree que la persona que tuvo o tiene el celular de Morales en sus manos pudo ingresar a su WhatsApp y a otra información contenida en el aparato.

La pérdida del celular se produjo en un acto de proclamación del candidato del MAS Rufino Correa, en La Guardia. En esa localidad y en San Javier, también en Santa Cruz, se realizarán elecciones especiales este domingo debido a la muerte de los alcaldes electos el año pasado.

El propio Morales admitió que sufrió el robo de su celular en pleno acto de campaña, hecho que ocasionó el despliegue de los efectivos del orden.

El coronel Julio César Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FLCC) de Santa Cruz, informó que su institución no recibió denuncia formal sobre el robo.

“No existe denuncia formal en la FELCC de La Guardia sobre el robo o hurto de dispositivos móviles. No estoy manifestando si hubo o no robo, estoy diciendo que no hay una denuncia formal sobre robo de celular en La Guardia”, aseguró a los periodistas.