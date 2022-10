Arias confirma asistencia a reunión con el Gobierno

“Hemos decidió asistir a este evento el día de mañana, para lo cual pedimos garantías y una metodología. Hasta ahora no nos ha llegado una metodología de cómo va a ser el evento”, cuestionó Arias, en rueda de prensa.

Por ello, solicitó al Gobierno garantías que no se limiten a la Policía en el ingreso, sino que se centre en el respeto a la palabra del prójimo. “Que no nos griten, que no nos silben” cuando expongamos nuestra opinión, afirmó.

Arias expresó el deseo de que en el encuentro exista “paz, diálogo y consenso” y solicitó autorización para asistir con un técnico. “No puede ser solamente una discusión entre alcaldes”, recalcó.

El presidente Luis Arce convocó a una reunión mañana en Cochabamba con las autoridades subnacionales para tratar el tema del censo. Hace unos momentos, el Comité Interinstitucional informó que mandará “una comisión” a la cita.

“Necesitamos pacificarnos y pido que el Gobierno dé señales de que así es. No podemos seguir incrementando los cercos, no podemos seguir incrementando medidas que lo único que hacen es generar mayor desconfianza”, concluyó.