Arias considera un “desprecio a La Paz” la inasistencia del presidente Arce a sesión de honor

El alcalde de La Paz, Iván Arias, consideró este jueves la inasistencia del presidente Luis Arce a la sesión de honor del Concejo Municipal, por los 474 años de fundación de Nuestra Señora de La Paz, como “un desprecio” a la ciudad.

“Es un desaire, no a Iván Arias. La Paz da todo aquí, aquí vienen las manifestaciones, las concentraciones, nos destruyen el ornato público y el Presidente que nos haga este desaire a la ciudad...además que él es paceño, el Vicepresidente (David Choquehuanca) es paceño, el presidente de la Cámara de Diputados (Freddy Mamani) es paceño. ¿Saben qué?, es un desprecio a la ciudad”, manifestó la autoridad, según la AMUN.

“A mí me da mucha pena, no merece esta ciudad tanto desaire, olvídense del Alcalde, no es por mí, es el homenaje a esta ciudad que los acoge, que los recibe, que es la capital política del país. Pero bueno, los paceños estamos igual haciendo nuestro homenaje a la ciudad de La Paz”, dijo a la salida del Tedeum.