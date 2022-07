Arias dice que la Alcaldía no es buena administradora y lanza 3 licitaciones

El alcalde Iván Arias declaró que la Alcaldía “no es una buena administradora” y lanzó la licitación para tres obras estructurantes: la industrialización de la basura, instalación de parquímetros e iluminación led. Además, presentó un portafolio de nueve proyectos para que los empresarios presenten sus propuestas económicas a fin de captar 700 millones de bolivianos de inversión privada.

“La Alcaldía no es un buen administrador, ahí (en los proyectos a ser licitados) hay una mina de oro y no la estamos sacando bien. Cuando me preguntan por las grandes obras, piensan que son aquellas que las debe realizar la Alcaldía, pero éstas se las hace en alianza entre la Alcaldía y el sector privado”, declaró Arias en la presentación de los proyectos.

Los tres proyectos que serán licitados en los próximos días ya tienen los estudios avanzados. Las empresas que presenten las mejores ofertas las podrán adjudicarse para iniciar su ejecución.

“Los privados nos pidieron posibilidades, oportunidades y están ahí. Todas las opciones están abiertas. Yo creo en el empresariado, quiero que el gobierno municipal ayude y no se meta a hacer empresa (porque) no sabemos hacer empresa. Los empleados públicos somos empleados y tenemos que pensar políticas, administración; y los empresarios, están (en el campo del) valor agregado”, dijo.

La concesión es una modalidad de acuerdo público-privado. Busca la participación del sector empresarial para que -por su cuenta y riesgo- ejecute, administre, use, aproveche y/o explote un bien o servicio municipal por un espacio de tiempo.

La modalidad de concesión se encuentra regulada por el Reglamento de Concesiones Municipales de la Alcaldía. El proceso se inicia con una fase preparatoria, sigue con la de contratación hasta la firma de un contrato y finaliza con la de ejecución de la concesión, que puede ser por un período máximo de 30 años, dependiendo del proyecto.