Arranca el paro en medio de intentos de diálogo y amenazas de desbloqueo

La disposición de ambas partes, no obstante, se dio luego de que en primera instancia la ministra Prada, a las 18:27, convocara, sin éxito, al rector Vicente Cuéllar, integrante del Comité Interinstitucional, a una reunión para las 22:00, sobre la base de la propuesta de realizar el censo en abril de 2024 y cuya redistribuir de recursos sea a partir de octubre de ese año. Los integrantes del comité no asistieron a esa cita.

Anoche, tras una convocatoria fallida, a las 23:13, la ministra de la Presidencia María Nela Prada, lanzó una nueva convocatoria al Comité Interinstitucional para una mesa de diálogo, “sin ningún tipo de condicionamientos”, desde las 8:00 de esta jornada. “Eso quiere decir que no pongamos ningún tipo de trabas al diálogo para arribar a una solución”, aseguró la autoridad.

“Hoy iniciamos esta medida y no la levantamos hasta que tengamos el censo el año 2023”, indicó Fernando Larach, primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz.

El cálculo que se tiene es que más de 2.000 personas de las zonas mencionadas saldrán a despejar las vías. El pasado jueves, Del Castillo y Montaño, tras una reunión con transportistas, advirtieron que no permitirán bloqueos.

Ayer, se pudo observar en videos difundidos en redes sociales y medios, a contingentes policiales trasladarse a la urbe cruceña.

El 8 de agosto, cuando se realizó el paro de 48 horas, el titular de Obras Públicas salió a desbloquear con grupos de personas y maquinaria de la Administradora Boliviana de Carreteras. Esa jornada hubo denuncias públicas de que la Policía actuó con excesos al arrestar a personas, y también se pudo ver al ministro de Gobierno hacer recorridos con uniformados.

Larach pidió a los sectores del MAS y al Gobierno no provocar a la población cruceña. “Este no es un pueblo de guerra, es un pueblo de paz y de trabajo, pero no es un pueblo cobarde. (...) Tenemos amenazas directas de funcionarios públicos con acarreo de gente y policías, con situaciones que buscan provocar violencia, esta va a ser una lucha dura y larga”, enfatizó.

Cuéllar cuestionó que dos ministros provoquen enfrentamientos con sectores del MAS. En ese sentido, indicó que se pedirá al Gobierno garantías para que la población pueda ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica.

“Lamentablemente estas actitudes políticas no ayudan a tender puentes para llegar a un diálogo, lo que hacen los ministros es reprobable, porque esa no es la actitud de un dignatario de Estado, de estar de patoteros, tratando de provocar a la población que no tiene los mecanismos de represión que ellos tienen. Exigimos al Gobierno seguridad, las protestas están constitucionalizadas”, dijo.