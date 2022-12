El hecho se produjo pasado el mediodía en el quinto anillo de Santa Cruz, entre el radial 26 y 27. En concreto, tres vagonetas Patrol blancas “llenas de personas armadas” interceptaron a Camacho y se lo llevaron presumiblemente al Aeropuerto de Viru Viru.

“Bajan personas vestidas de negro, con metralletas negras y directamente se vienen a golpear los vidrios. En una de esas, rompen el vidrio y el doctor se baja y les dice ‘aquí estoy, por favor, no necesitan hacer más’. Lo tiran al piso, lo enmanillan. Yo estaba gritando, me enmanillaron también a mí, me dejaron en el vehículo. A los guardias que habían, dos adelante y dos atrás, les pusieron armas de fuego en la cabeza, los enmanillaron, secuestraron las llaves de sus movilidades para que no los sigan. (...) Se bajaron directamente a golpear los vidrios como si fueran unos asaltantes. Nos asaltaron, se lo llevaron, lo secuestraron. (...) Nadie mostró nada”, agregó Ortiz.

Una vez que trascendió la noticia de la aprehensión, decenas de ciudadanos tomaron las pistas del Aeropuerto Internacional Viru Viru y el Aeropuerto de El Trompillo. Hasta el momento se desconoce el paradero de Camacho.