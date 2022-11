“Es mentira, absolutamente mentira, que mejor prueba que yo estoy aquí y en Riberalta no se ha movido ni un solo zafrero, es mentira absolutamente (que la zafra comienza en octubre, noviembre) ni siquiera los frutos han caído. Los frutos recién caen a fines de diciembre y es ahí donde recién entramos a hacer la recolecta de estos frutos”, declaró durante la entrevista René Fong, que lleva como presidente de Asprogoal 26 años.

Fong aseguró que la zafra de castaña, comienza a finales del mes de diciembre de todos los años, y se extiende hasta marzo del año siguiente.

“Nunca empezamos antes de finales de diciembre, porque el fruto, que es un fruto bastante especial, un árbol que vive más de mil años, un fruto que tarda entre 12 a 14 meses para madurar, entonces recién florecen estos a fines de diciembre. Por eso si entramos (antes de finales de diciembre), vamos a entrar a que no haya absolutamente nada, y eso no lo tolera ni el bolsillo de los empresarios, ni el bolsillo del zafrero, es de ahí que me preocupó de sobremanera que estén utilizando unas fechas que son absolutamente falsas”, enfatizó Fong.

El empresario zafrero aseguró que tanto el presidente, Luis Arce, como el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, están manejando fechas erradas. Incluso, aseguró que si el censo se lleva adelante en abril o marzo del 2024, afectará a la región porque son los meses finales de la zafra y muchas personas recién vuelven a sus ciudades a finales de abril.

“Me dio bronca, es una prueba más que el Gobernador desconoce absolutamente el norte y lo que significa este producto. Lo han usado, y eso es lo que nos preocupa a nosotros”, indicó.

¿Qué es la zafra de castaña y cuál es su importancia?

La castaña es el primer producto de exportación de la provincia beniana Vaca Diez, la zafra se llama al proceso de recolección de este producto, que solo se encuentra en estado silvestre. Anualmente hasta 10 mil familias de las provincias Vaca Diez y Ballivián del Beni, Iturralde de La Paz y de todo el departamento de Pando se movilizan para participar de la recolección.

“La castaña genera y sostiene en un 70% la economía de la región, estoy hablando de la región constitucionalizada donde está Vaca Diez, Ballivian, Iturralde, y todo Pando. El producto más importante del Beni y el segundo de los productos no tradicionales del país después de la soya, es la castaña”, sostuvo René Fong.

En julio de este año, el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, pidió ante el consejo de autonomías que se suspenda el Censo de Población y Vivienda 2022 porque según él, en noviembre comienza la época de zafra. “Nuestro departamento se iba ver tremendamente afectado, puesto que independientemente de la época de lluvia, en noviembre empieza la época de zafra de la castaña en la provincia más importante de nuestro departamento, como es Vaca Díez”, señaló en ese entonces.

“Han sido engañados mucha gente, por ejemplo, el señor presidente lo escuche decir que estamos en época de zafra en estos meses de noviembre y diciembre, porque le han dado una mala información, no tiene la precisión y la verdad de nuestra actividad”, desminitó Fong.