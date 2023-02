“Simplemente que no me traten de destruir, yo nunca lo he tratado a nadie mal, siempre he sido buen compañero dejen su mier... Yo nunca he atacado al compañero, he atacado a la derecha. Y si la UJC, el Comité Cívico, están destruidos, es por mí. Y si no valoran mi modo”, señala el dirigente masista, según un audio difundido por Gigavisión.

En el audio, Ezequiel también expresa sentirse “triste” e indica que le tendieron “una trampa”.

“Créanme, y sí estoy muy triste, qué más le puedo decir haber, qué más puedo decir ¿Qué me arrepiento? No, no voy a ser hipócrita. Me hicieron una trampa, sí. Estaba conmigo medio mundo sin nombre y apellido, pero si veo que la gente es bien maliciosa. No pasa nada hermanitos, a pesar de mi situación, los quiero, los amo, los estimo y los respeto”, acota en el audio.

Del mismo modo, asegura que no atacará a nadie del Gobierno y que hay gente que aprovecha “su problema para destruirlo”.

“Yo nunca voy a atacar a alguien, peor a nuestro Gobierno y ahora que haya compañeros que quieran aprovechar mi problema para destruirme, no van a lograrlo, les digo de ya. Porque yo me llamo Reynaldo Ezequiel. Sé lo que hice, sé lo que están compartiendo, hice lo que he pagado, pero ya”, aseveró.