Audio sobre designación de jueces ratifica crisis de la justicia y desmiente al presidente Arce

Página Siete publicó la primera parte del audio el domingo, pero el Consejo de la Magistratura dijo mediante un comunicado que estaba manipulado y amenazó con sanciones al medio de comunicación. Sin embargo, admitió que la reunión se produjo y, de manera casi jocosa, señala que el diputado Boris Colque, a quien acusan de difundir el audio, ingresó a la reunión con Molina “intempestivamente”, como si ello redujera la gravedad de los delitos comentados en la misma.

Ahora que se publica el audio completo, queda claro que no hubo manipulación del mismo; el audio es una triste a la vez que indignante demostración de la manera en la que las autoridades, con suma tranquilidad, comentan irregularidades.

A la reunión asistieron Molina, el diputado del MAS Boris Colque y cuatro dirigentes del MAS.

No es la primera vez que se filtran audios de autoridades que demuestran el control de la justicia por parte de las autoridades, pero es uno de los más explícitos. El presidente Luis Arce, en una declaración realizada en Nueva York el mes pasado, dijo que la justicia boliviana es independiente.

Molina fue elegido como candidato al Consejo de la Magistratura primero por el Legislativo, gracias al apoyo del MAS, y luego en unas elecciones en las que venció el voto nulo y blanco.

“(En Villazón) al diputado lo he llamado, al profesor (Higinio) Farfán le he dicho: ‘cómo está, compañero, por favor recomiéndenos algo’, ‘cómo no’. Al diputado titular, al suplente (llamé) claro, la Martita, la Martita Ruiz (diputada supraestatal) es amiga mía, incluso a ella le hemos llamado. Prácticamente al (senador) Hilarión (Mamani), a la (senadora) Ana María (Castillo), al (diputado) Pedrito (Coro), a toditos los he llamado. Yo los he llamado, no he esperado a que me llamen, igual a los compañeros dirigentes, no me he agarrado absolutamente nada y así va a seguir siendo”, dijo Molina en la reunión, señalando que realiza las consultas para contrataciones.

Luego explica: “Nosotros tenemos directrices del Consejo (Ley) 898, que es donde está el ministro de Justicia y demás y que se nos ha pedido siempre que mínimamente en las elecciones, si se va a bajar (calificaciones) se baje máximo a cinco. Entonces cada vez que tengan compañeros, compañeras que estén postulando y demás cositas, traten siempre de que se esmeren, que lleguen a esos lugarcitos, desde ahí es más fácil darles una manito”.

El audio también demuestra las divisiones e inquinas dentro del MAS: según Molina, tanto los senadores Mamani y Castillo dijeron “los Borda nunca más (en referencia al exdiputado Víctor Borda y a su hermano). Lo mismo dice el Hebert (Ruiz, abogado en la Dirección de Trabajo) y el Poncho (gobernador Mamani de Potosí), lo que tienen en común es que dicen que los Borda y los Cejas no vuelven (Juan Carlos Cejas, exgobernador de Potosí)”.