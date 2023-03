Dellien y otros tres tenistas de élite deciden no jugar la Copa David por Bolivia; Pelea entre masistas divide a las Bartolinas, al Conamaq y la Csutcb y Arce y Evo trabajan su imagen y Camacho alienta frente para 2025. Página Siete le presenta algunas de las noticias más relevantes a esta hora:

- Unodc: aumenta la “exportación” de cocaína de la región y la de Bolivia a través de Paraguay

Según un nuevo informe publicado este jueves por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la producción mundial de cocaína se disparó drásticamente tras una disminución de su tráfico durante la pandemia de la Covid-19. El reporte alerta que la droga producida en Perú y Bolivia es transportada por avionetas o por la hidrovía Paraná-Paraguay y que gana relevancia por sobre la producción colombiana.

- Dellien y otros tres tenistas de élite deciden no jugar la Copa David por Bolivia

Hugo Dellien contundente. Ayer se puso el traje de “Tigre de Moxos” y salió al frente para sumarse a la causa que llevaron adelante Murkel Dellien, Federico Zeballos y Boris Arias, quienes renunciaron a participar en la Copa Davis 2023 por discrepancias con el presidente de la Federación Boliviana de Tenis, Hiber Villafañe.

- Pelea entre masistas divide a las Bartolinas, al Conamaq y la Csutcb

Hace una semana se conoció que la Csutcb se resquebraja porque su líder no convoca a elecciones desde noviembre. Ahora, la división alcanza también a la Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa” y la Conamaq, organizaciones desde las que piden una reunión urgente del Pacto de Unidad. Andrés Huaranca, dirigente de los campesinos potosinos, afirmó que en esa reunión cada uno de los sectores “debe identificarse” si están con el presidente Luis Arce o no.

- Arce y Evo trabajan su imagen y Camacho alienta frente para 2025

A dos años de las próximas elecciones generales, el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, ambos del MAS iniciaron cada uno por su lado, una cruzada para posesionar su imagen. En tanto, el líder opositor y gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho planteó desde Chonchocoro crear un movimiento para “recuperar la democracia” en 2025.

- EEUU rechaza afanes de intervención y el expresidente Morales insiste en ello

Luego de que Estados Unidos (EEUU) rechazó la acusación de intervención, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ratificó su denuncia contra ese país de tener planes de intervención contra Bolivia.

- ¿Invitación trampa a Arce? En festejo del MAS se ratificará “lealtad” al estatuto que blinda a Evo

La convocatoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) para celebrar su aniversario, el 26 de marzo, dispone que en ese festejo se ratificará “la lealtad” al estatuto del partido, que blinda el liderazgo del expresidente Evo Morales. Desde el ala renovadora temen que la invitación al presidente Luis Arce sea una “trampa”.

- La venta de autos usados en El Alto baja por falta de dólares

“La gente me pregunta por la vagoneta, pero no tienen dólares y yo no quiero venderla en bolivianos. Por ahora me siento más seguro recibiendo dólares”, explica Max propietario de un vehículo en venta en la feria 16 de Julio de El Alto.