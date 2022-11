$!Entretelones: cesión de Palmaflor a Evo expone al club a un lío legal

Para Zambrana, “el primer principio es que las asociaciones civiles, sin fines de lucro, no pueden transferir su personalidad jurídica, entonces, Palmaflor incumpliría. ¿Quién debe revocar esa personería? El gobernador de Cochabamba y si el gobernador no revoca, puede intervenir el Viceministerio de Autonomía, a través de la dirección de la personería jurídica dependiente del Ministerio de la Presidencia”.

“Como el 99% de los clubes de Bolivia, Palmaflor es una asociación sin fines de lucro, así es que a una asociación sin fines de lucro no se la puede transferir, debería ser simplemente un cambio de directorio”, coincidió Ricardo Alípaz, abogado experto en derecho deportivo.

Una fuente del grupo de cocaleros, que trabaja en la cesión, no identificó “ningún problema porque se hicieron las consultas jurídicas de cómo proceder y organizarnos”.

Uno de esos inconvenientes está en la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas 351 y su decreto reglamentario 1597. “La transferencia” expone a la institución deportiva a la pérdida de su personería jurídica. “Hay una infracción administrativa. Ya está demostrado sólo con el anuncio. El tema de si es gratuito o no, eso es lo de menos. El tema es que se puede violar el artículo 11 de la Ley 351”, explicó Johan Zambrana, abogado máster en derecho deportivo.

“Si tenemos un club, tenemos todo el derecho (...) Evo Morales puede ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol”. La frase del senador del MAS Leonardo Loza proyectó el futuro, pese a que aún no se concretó el presente. Hace casi dos semanas el expresidente de Bolivia anunció el inicio de la “transferencia legal” del club Palmaflor a las Seis Federaciones del Trópico. Para sellar el acuerdo se deben superar obstáculos legales que pueden perjudicar al equipo, según expertos.

Revelaron que hay dirigentes del actual directorio que no están conformes con el traspaso del club a los cocaleros, “no quieren”, pero el resto de los miembros de la cooperativa de mineros, que estaba a cargo del club, aceptó.

Página Siete intentó comunicarse también con los actuales dirigentes del equipo valluno, pero ninguno accedió. Una fuente explicó que los trabajadores recibieron órdenes de no presentarse en las oficinas de la institución. Periodistas deportivos cochabambinos contaron que vieron a Evo Morales, a Loza y al exministro de Deportes Tito Montaño ingresar casi todos los días a las instalaciones del elenco amarillo.

Otro expresidente del club, Édgar Aduviri, lamentó la transferencia. “Ni modo, lo siento, no quería, pero yo solo ¿qué puedo hacer?. Yo subí al equipo desde la B, pasamos a la Simón Bolívar y a la profesional y ahora... ni modo”, se apenó el exmandamás de Palmaflor dedicado a la agricultura.

Evo en la FBF

El senador Loza contó que después de concretar el plan de llevar fútbol profesional al Chapare, el otro objetivo de Evo puede ser llegar a la FBF.

“Alguna vez, el hermano Evo me contó que en Argentina le preguntaron si volverá a ser Presidente de Bolivia y él respondió que sí, pero de la Federación Boliviana de Fútbol, en broma respondió... Claro, en el futuro, si tenemos un club, tenemos todo el derecho de participar y por qué no, en el futuro, Evo Morales puede ser presidente de la federación”, relató Loza a la Red PAT. De momento, cocaleros coincidieron en que Morales será el titular de Palmaflor.

Aún no se firmó

“Faltan detalles”, confirmó Loza a la consulta de Página Siete sobre por qué aún no se firmó el convenio. En Cochabamba fue más explícito. “No queremos equivocarnos. Ojalá podamos firmar el documento final en los siguientes días, por temas legales”, reconoció. En la FBF, el vicepresidente Edwin Callapino contó que mientras no haya algo oficial, “no comentaremos sobre el tema. No es fácil”.