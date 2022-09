Autoridades evitan pronunciarse sobre informe de la CIDH sobre el “caso terrorismo”

Desde el Gobierno, algunas autoridades evitaron referirse al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionado a las ejecuciones en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, registradas en abril de 2009.

Para la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el informe de la Comisión IDH no implica conducir al expresidente Evo Morales a un juicio de responsabilidades por lo ocurrido en el hotel Las Américas.

Sugirió además ser “cuidadosos” con el manejo de la información, refiriendo a que se analizará en detalle el informe y recién se emitirán los criterios correspondientes.

“Yo no he revisado el documento oficial, no ha llegado a mi conocimiento el documento concluido en relación a este informe. Como tal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Justicia son los que están haciendo el análisis correspondiente y en función a eso se dará una posición (...). Hasta donde tengo conocimiento, de manera preliminar, en el informe en ningún momento señala que se deba iniciar un juicio a nuestro hermano expresidente Evo Morales, creo que hay que ser bastante cuidadosos en el manejo de la información”, declaró la autoridad.

Desde el Legislativo, el presidente de Diputados, Freddy Mamani, evitó dar un criterio sobre el tema, y que éste debe ser evaluado para emitir un pronunciamiento al respecto.