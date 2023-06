Luego de que se reportó que dos autos de lujo de Misael Nallar son utilizados por la Policía y la Fiscalía, el fiscal Alex Mendoza confirmó ese extremo y dijo que se dispuso la medida para que esos vehículos secuestrados sean preservados y darles un “fin social”. Legisladores de oficialismos y oposición exigen que se investigue esa situación.

De acuerdo con las investigaciones, cuatro vehículos de Misael Nallar fueron secuestradas por un proceso que se le sigue por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. De esos autos, uno fue entregado al Comando de la Policía y otro a la Fiscalía de La Paz; ambos vehículos son vagonetas Land Cruiser modelo 2022 de uso particular, el que está en la Policía es blanco perla y el de la Fiscalía es negro.

Al respecto, el fiscal Mendoza, encargado de esta investigación, dijo que en un inicio esos vehículos estaban en el parqueo de la Fiscalía en Santa Cruz, pero tomando en cuenta su alto valor económico, se analizó que el lugar no garantizaba el resguardo y conservación de los motorizados.

“La comisión dispuso que los mismos (vehículos) sean dispuesto a estas instituciones, en el sentido de que estas instituciones, como la Policía Boliviana y el Ministerio Público están al servicio de la sociedad”, indicó Mendosa a la red Erbol.

El fiscal arguyó que se actuó de acuerdo a la normativa y remarcó que los autos fueron entregados “para que puedan darle un fin social, en sentido de que puedan ellos tenerlos como depositarios con la finalidad de preservarlos o conservar estos bienes que presuntamente son del imputado Misael Nallar”.

Jorge Tamayo, abogado de Nallar, señaló que la investigación data de junio de 2022 y el fiscal del caso es el responsable de todo lo que se secuestra en un proceso.

“No están incautados (esos autos), además no corresponde, no son de propiedad del señor Nallar porque no hay registro de que estén a su nombre, de todas maneras, estaban sujetos a investigación”, indicó a Unitel.

Sobre los autos secuestrados, Tamayo dijo que no se conoce su paradero. “No conocemos el paradero (de los vehículos), hay un acta de secuestro y en términos materiales, deberían estar en la Fiscalía de Santa Cruz”, afirmó.

Por su parte el responsable de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Sergio Espinoza, informó que los dos autos no están bajo la administración de la entidad que dirige, debido a que el caso se investiga por legitimación de ganancias ilícitas y no por narcotráfico.

Explicó que aquellos bienes secuestrados al narcotráfico son los que pasan a Dircabi mediante la Felcn.

Legisladores piden investigación

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), William Torrez, exigió una investigación sobre el uso de los dos motorizados por parte de la Policía y la Fiscalía.

“De establecerse que esto es cierto y no tener ningún fundamento para utilizar estos vehículos, el Comandante departamental de Policía y el Fiscal Departamental, ciertamente debe aperturarse un proceso”, afirmó Torrez.

El legislador sostuvo que esta denuncia merece una investigación rápida a cargo del Ministerio Público para establecer las debidas responsabilidades.