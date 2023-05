La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, arremetió este martes contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y lo tildó de “matoncito y abusivo” que se ha dedicado a reprimir a la ciudadanía en distintos departamentos del país. La legisladora hizo esas aseveraciones durante la interpelación a la autoridad de Gobierno.

“Usted se ha convertido lamentablemente en un matoncito más, en un abusivo más, que interviene en nuestros departamentos para reprimir a la ciudadanía organizada pacíficamente, para atentar contra los derechos humanos”, apuntó Barrientos.

Indicó que, durante la detención irregular de Camacho en diciembre de 2022, hubo una violación premeditada de los derechos humanos, secuestrándolo para trasladarlo de forma irregular a otra jurisdicción sin dar la información respectiva ni haciendo conocer una orden de aprehensión.

CC denunció que hubo participación militar en la ejecución del traslado aéreo de Camacho para llevarlo a una celda.

Barrientos lamentó que se opere de esta manera cuando se trata de miembros de la oposición, donde el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía, hace uso de cualquier artimaña y alega supuestas violaciones a derechos para amedrentar y justificar detenciones ilegales.

La legisladora le recordó al ministro que no puede inventarse hechos, porque tarde o temprano se conocerá la verdad, como pasó con el caso Hotel Las Américas que ahora se investiga a nivel internacional.

Exhortó a la autoridad de Gobierno a no seguir con la represión y el abuso policial en contra de la ciudadanía.

Recordó que estos meses hubo una serie de casos donde se registraron estos atropellos policiales, tales como el conflicto de Adepcoca, con cocaleros, vecinos y periodistas heridos en medio de la gasificación; la gasificación a maestros, la represión a los manifestantes de Santa Cruz; atropellos con trabajadores de la prensa; gasificaciones en protestas en Cochabamba y Beni, entre otros.

“Estas noticias señor ministro, en menos de seis meses, es lo que usted ha hecho, atacar a la población, vulnerar los derechos, excederse en el uso de la fuerza para tratar de mostrar que usted tiene autoridad, cuando no la tiene, la autoridad no se construye a golpes, la democracia no se construye a golpes”, señaló Barrientos.

La legisladora opositora remarcó que el diálogo es la base de la democracia, no así la represión y el abuso.

También lamentó que parlamentarios del MAS se llenen la boca pidiendo justicia por las muertes de Senkata y Sacaba, y no digan nada por los decesos de Montero y Porvenir, la represión en Chaparina, entre otros casos.

“Utilizan políticamente los muertos a su conveniencia, lo que es inaceptable. Los muertos no se utilizan políticamente por conveniencia, la justicia no es propia de un partido político, los derechos humanos son para todos”, remarcó Barrientos.