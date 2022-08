Bartolinas intentan agredir al Vicepresidente por participar en un acto sin “coordinar”

Con el objetivo de agredir al vicepresidente David Choquehuanca, las Bartolinas de la ciudad de Cochabamba irrumpieron en el conversatorio “Rumbo a la Agenda del Bicentenario”. Allí, mientras la autoridad daba un discurso, las mujeres afines al MAS forcejearon con los funcionarios para llegar a la testera, alegando que Choquehuanca no coordinó con ellas esa actividad.

“El vicepresidente se ha dado el lujo de coordinar con el coordinador de Manfred Reyes Villa y de llegar aquí por arriba de nosotros. Como organizaciones sociales pedimos respeto, si él es el vicepresidente del MAS, tiene que coordinar con nosotros”, indicó entre gritos la ejecutiva de las Bartolinas de la provincia Cercado.

Mientras se registraban los forcejeos, la organización del evento pidió un cordón de seguridad para el vicepresidente del Estado.

“Es increíble que David Choquehuanca siga allá (en el escenario) como si nada, sin mostrar ningún respeto a las autoridades del MAS-IPSP”, acotó la dirigenta.

Choquehuanca, en el acto, mantuvo la calma y continuó. En su discurso se refirió a que “el poder no es para abusar” y que éste “debe ser para ayudar”. “Hay que dejar de ser individualistas, egoístas, ya que tenemos nuestro ñañ, nuestro camino”, afirmó citado por Brújula Digital.

En otro acto, Choquehuanca sostuvo que las autoridades de Gobierno, el presidente y vicepresidente, están para construir la unidad. “Las autoridades tienen que aprender a trabajar por los que han votado por ellos y por los que no han votado por ellos, tienen que construir la unidad. Si no eres buen padre no vas a poder ser buen presidente o vicepresidente”, remarcó.