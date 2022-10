Bascopé advierte caos jurídico por fallo sobre Añez

El analista jurídico Williams Bascopé advirtió un caos jurídico si se ratifica el fallo que desconoce la presidencia interina de Jeanine Añez, porque eso dejaría en nulidad la convocatoria de las elecciones generales en las que Luis Arce fue electo; Alain De Canedo, defensa legal de la exmandataria, anunció que la semana entrante apelarán la decisión del juez.

“Va a haber problemas si se da ese desconocimiento a Añez. Entonces, la convocatoria de Luis Arce para elecciones es nula, es nulo también el mandato de diputados, senadores, alcaldes y obviamente va a haber un caos jurídico, pero como están diciendo (los del Gobierno) que todo eso se va a conservar, inclusive de palabras del ministro de Justicia. La Constitución Política del Estado cuando les conviene la aplican, cuando no les conviene no lo hacen”, advirtió Bascopé.

El jueves, a la conclusión de la audiencia, el juez tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón, argumentó que Añez no acreditó su condición de presidenta constitucional, por lo que rechazó la solicitud de la exautoridad para ser juzgada en un juicio de responsabilidades por el caso de la designación presuntamente irregular de Fabiola Leiva Añez en la gerencia de la Empresa Boliviana de Alimentos.

“Se logra establecer que la ciudadana Jeanine Añez Chávez no acreditó de manera documentada que la misma hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos. Consecuentemente, al no demostrarlo, se evidencia que no tuvo la condición de presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que está exenta de exigir procesamiento especial”, explicó Torrejón.