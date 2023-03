El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) del bloque arcista Rolando Cuéllar aseguró ayer que la bancada de Santa Cruz no asistirá al festejo por el aniversario que organiza la dirección nacional del partido azul en el Chapare, ya que la región es un reducto de Evo Morales.

“No podemos nosotros asistir a un aniversario de un dictador (en referencia a Morales) que no consulta dónde va a ser el lugar (del festejo). Él no puede convocar donde le dé la gana. ¿Por qué no convoca en El Alto?, ¿por qué no convoca en Santa Cruz?, ¿por qué no convoca en Sucre, en Pando o en Beni? Debe consultar a las bases. El MAS no es de propiedad privada para que el dictador haga lo que le dé la gana”, cuestionó el legislador cruceño, uno de los más radicales contra Morales.

La dirección nacional del MAS, presidida por Evo Morales, dispuso que el festejo por los 28 años del partido azul se realizará este 26 de marzo en la población de Ivirgarzama, en el departamento de Cochabamba.

No obstante, desde que se conoció la convocatoria, varios legisladores del ala renovadora de la tienda le pidieron al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca que no asistan al evento. Ellos temen posibles agresiones a las autoridades.

La convocatoria de Morales al presidente Arce se da en medio de conflictos y acusaciones entre arcistas y evistas. La situación se agravó después de que el líder del partido lanzó una serie de ataques al mandatario luego que éste asistiera al congreso en Santa Cruz, donde pidió unidad. Ese mensaje fue detonante para que Evo dispare toda su artillería contra el Gobierno.