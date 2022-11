Bobaryn arremete contra exgabinete de Evo, los llama sindicato de exministros tóxicos y descerebrados

El exviceministro de Coordinación Gubernamental, Freddy Bobaryn, arremetió contra los miembros del exgabinete del expresidente Evo morales, a quienes llamó sindicato de exministros tóxicos y descerebrados que buscan sabotear al gobierno de Luis Arce.

“Estos ex son los peones idiotas descerebrados que no supieron prevenir el golpe de Estado, que subestimaron las movilizaciones de los fascistas, que no arrestaron en su momento a Camacho y a todos los golpistas. Son quienes permitieron la habilitación de la candidatura de Camacho, para encumbrar a su pupilo recaudador Dockweiler”, dijo Bobaryn en una columna de opinión que publicó en un grupo de WhatsApp del MAS y que tras la difusión del texto, la borró, según Urgente.bo.

Estas declaraciones surgen como respuesta a lo manifestado por el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien calificó de liwi liwis (débiles) a las autoridades de Gobierno por no procesar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Los liwi liwis (débil, inestable, que se dobla) son aquellos que transan, son aquellos que negocian bajo la alfombra, son aquellos que dan impunidad a los torturadores, a los violentos, a los masacradores, que por debajo negocian (y dicen): No te voy a llevar a proceso para que no te juzguen por los crímenes de Senkata ni de Sacaba, pero déjame gobernar”, señaló Quintana el fin de semana.

En respuesta, Bobaryn señaló que el “sindicato de exministros tóxicos no daba audiencia a las organizaciones o comunidades y ¿ahora nos quieren dar lecciones de lealtad y respeto a lo orgánico? Además, ¡fueron los primeros en saltar del barco! Fueron los primeros incluso en pedir la renuncia de su Jefazo ¿Dónde está la coherencia compañeros?!”.