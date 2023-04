“Evo, lamentablemente, es una variable incontrolable, no sabemos exactamente si él va a respetar los acuerdos internos, y va a respetar de que efectivamente se pueda concluir una gestión en tranquilidad y empujar el mismo barco”, declaró Bobaryn a ANF.

Freddy Bobaryn, exviceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, aseguró que el expresidente Evo Morales es una “variable incontrolable”, y que no sabe si va a respetar los acuerdos internos para que el presidente Luis Arce termine su gestión en tranquilidad.

En la semana, el exviceministro sostuvo que en el Movimiento Al Socialismo (MAS) hay una “guerra fría de alta intensidad que se da en ciertos segmentos de la cúpula de poder”.

Al respecto, el secretario Político de la Dirección Nacional del MAS, Froilán Fulguera calificó de desconocido a Bobaryn, de quien dijo que no sabe lo que es la “guerra fría”.

“Al joven no se lo conocía en nada, estaba en el anonimato hasta el 2020. (...) Me extraña la manera en cómo miente de que la dirección nacional a la cabeza de Evo estuvieran queriendo hacer esa guerra fría, cuando no sabe este chico qué es guerra fría”, declaró.