Bolivia da la razón a Chile en la corte de La Haya: El Silala es internacional

En otro apartado, leyó: “Bolivia ya no pone en tela de juicio la naturaleza del río como curso de agua internacional”.

La CIJ, en la sentencia, señaló que las posiciones de Bolivia y Chile en cuanto al estatus legal del Silala “se han ido convergiendo a lo largo del procedimiento”. Agregó que como no hay controversia, dado que las partes están de acuerdo en que se trata de un curso de agua internacional, no requiere dirimir.

Las otras demandas de Chile

Además de ese punto, la demanda de Chile consta de cuatro petitorios adicionales: B, C, D y E. Respecto al petitorio “B”, de que Chile “tiene derecho” a utilizar las aguas del Silala conforme al derecho internacional, la corte señaló que las partes “acuerdan” que ambas “tienen derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala”. Por ello, al no haber controversia, la corte aseguró no está llamada a pronunciarse.

En torno al petitorio “C” de Chile, relacionado con el principio de uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, la corte señaló que las partes “se han puesto de acuerdo” sobre el asunto. No obstante, fue en ese punto en el que La Haya indicó que “Bolivia no declara en este procedimiento que Chile deba compensación a Bolivia por los usos del pasado del agua del Silala”.

Sobre el petitorio “D”, de que Bolivia tiene obligación de tomar medidas para prevenir la contaminación que resulten de actividades en cercanías del Silala, La Haya indicó que las partes “concuerdan que están obligadas, por una obligación consuetudinaria, a prevenir los daños transfronterizos”. Al no existir controversia, la corte expresó no está llamada a pronunciarse.