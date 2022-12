El activista cubano Magdiel Jorge Castro, de 27 años, fue expulsado ayer del país presuntamente por haber infringido la normativa boliviana “alterando el orden público mediante redes sociales”. El hombre, que denuncia desde hace años la violación a los derechos humanos en su país, atribuyó a su activismo “contra la dictadura cubana”, la decisión que tomó Migración.

“He sido expulsado del Estado Plurinacional de Bolivia en una decisión política que marca un precedente nefasto... Pido a todos que compartan #AbajoLaDictadura”, publicó ayer Castro a las 11:13, unos minutos después de haber salido de las oficinas de Migración en Santa Cruz.

El documento que las autoridades migratorias le entregaron indica: “Infringió la normativa boliviana, alterando el orden público mediante redes sociales”. El texto fechado en 16 de diciembre añade: “Se le otorga la resolución de salida obligatoria temporal”. Tiene tres días para apelar y 15 días para dejar el país.

Dos versiones

Castro aclaró que en ninguna de sus publicaciones hizo referencia a Bolivia. “Yo quiero dejar bien claro que mis publicaciones, a las que pueden acceder porque está mi perfil público, jamás he hecho alusión a la política nacional boliviana y son exclusivamente hacia mi país”, afirmó el cubano que reside en Santa Cruz.

No obstante ayer se conocieron dos tuits atribuidos a Castro. El primero fue supuestamente publicado el 29 de agosto; el activista escribió, presuntamente: “Le han robado el teléfono celular a Evo Morales... la policía boliviana se ha movilizado, pero hasta ahora no han tenido éxito... según informan el teléfono no tenía clave de seguridad... interesante saber que se textean Morales y Díaz-Canel”. Se refería a que el exmandatario perdió sus dos celulares en La Guardia.

El hombre, que tiene 40.000 seguidores en Twitter, señaló que “es extremadamente grave que países democráticos de la región sean utilizados por el brazo armado de la seguridad del Estado para la coerción de las libertades individuales de los cubanos, y crea un precedente nefasto”.

Según Castro, autoridades de Migración le esperaron ayer con un folder con todas las publicaciones que hizo en contra del Gobierno de Cuba.

A través de las redes sociales, Castro dedicó todos sus esfuerzos para convocar y amplificar protestas contra el Gobierno cubano, e incluso participó en la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre de 2021.

Algunas de las etiquetas con las que publica sus mensajes en Twitter van desde #SOSCuba, #CubaConUcrania, hasta #CubaPaLaCalle, entre otras.