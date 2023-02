“Son mandatos de grupos de poder y de las logias, ahí hay una pelea interna porque uno es toborochi y el otro es caballero del oriente, pese a que el estatuto autonómico es bastante claro”, indicó Borda, en declaraciones a la prensa, en referencia a que el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, no deja asumir a Aguilera, aunque no precisó a quién identifica como “toborochi” y a quién como “caballero del oriente”.

La Asamblea Departamental cruceña fue notificada para que sus miembros asistan a la audiencia de acción de cumplimiento, que fue accionada por el MAS, La misma se realizará esta jornada, a las 13:00.

“Ellos, que tanto hablan de democracia, por qué no la practican, por qué no permiten, de acuerdo al estatuto autonómico que el vicegobernador asuma la gestión en ausencia del gobernador que está preso. El pueblo es el más perjudicado, con toda seguridad tendremos que pasar factura más adelante porque no hay gestión”, dijo.

Mencionó que el dengue está golpeando a Santa Cruz, por lo tanto, los que deben hacer escuchar la voz de los cruceños deben ser los legisladores, hasta “exigir” que se cumpla el estatuto autonómico.

“Nosotros no vamos a ser infractores de la democracia, producto de eso es que el vicegobernador (Aguilera), que fue electo con Camacho, que asuma. No sé por qué no le permiten que asuma el cargo en ausencia del gobernador, de no hacerlo se puede incurrir en acciones penales”, advirtió.