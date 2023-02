Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, ambos de tendencia izquierdista, criticaron los abusos cometidos por el dictador nicaragüense Miguel Ortega al haber retirado la nacionalidad a cientos de opositores políticos, mientras el gobierno de Luis Arce se ha mantenido en silencio frente a esos hechos, siendo junto a los de Venezuela y Cuba los únicos que no han condenado las violaciones a los derechos humanos del país centroamericano.

El mandatario chileno, Gabriel Boric, emitió un tuit en el que señaló: “Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos (nombres de escritores nicaragüenses) y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos!”

Por su parte, el presidente Petro dijo este lunes en su cuenta de Twitter que “reiteraba” que “América Latina debe ser un espacio sin presos políticos y sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional. Mi solidaridad con los 94 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad”.