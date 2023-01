“En estos momentos vivo más que todo una crisis. Estoy siendo amenazada por los grupos de Camacho. Ellos me están persiguiendo con los colombianos, me están haciendo perseguir y también buscan hacerme desaparecer. Eso tiene que tener conocimiento el pueblo boliviano”, dijo Patty en conferencia de prensa.

“Me llaman de números privados, me llaman, me escuchan pero no dicen nada. Mandan mensajes por el Facebook, diciendo ‘son los últimos días que estoy andando’, pero Dios y la Pachamama están conmigo”, indicó.

La exparlamentaria impulsó la denuncia por el caso Golpe de Estado I, contra Camacho y exautoridades como la expresidenta Jeanine Añez, quien ya se encuentra recluida en el panal de Miraflores; y los exministros Rodrigo Guzmán (Energías) y Álvaro Coímbra (Justicia).

En ese sentido, indicó que ella no hizo daño a nadie, solo acusó al gobernador cruceño y otras exautoridades de “cometer delitos” durante los hechos de violencia de 2019 en Senkata y Sacaba.

“Yo no estoy haciendo (daño) contra nadie; ellos han cometido delitos, han masacrado al pueblo boliviano. Por eso está siendo detenido el señor Camacho, no es ningún daño que estoy haciendo, tampoco Santa Cruz, tiene que haber normalidad en lo que tienen que vivir”, expresó.