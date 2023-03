La vinculación de ambos departamentos mediante la construcción de una carretera por medio del Tipnis no es un tema reciente. Diferentes gobiernos, antes del MAS, buscaron esta conexión sin éxito debido a la resistencia y defensa de los indígenas que viven en esa reserva.

En 2011 los pueblos originarios de tierras bajas organizaron la denominada VIII Marcha Indígena en rechazo a la construcción de esa carretera. Los marchistas fueron recibidos, en medio de aplausos y festejos, en La Paz. Esa movilización incentivó a que el gobierno del entonces presidente de Bolivia Evo Morales promulgue la Ley 180 de “Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)”. En el artículo 3 se disponía que “la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-Tipnis”. Sin embargo, pese a dicha ley, el Gobierno no cesó en consolidar la construcción de esa vía.

Pese a la paralización de las obras y que no cuentan con financiamiento, diferentes sectores productivos e instituciones públicas de Cochabamba y Beni buscan la reactivación de esa vía.

Aseguró que de las 74 comunidades indígenas que habitan en el Tipnis tan sólo cuatro o cinco no están de acuerdo con la culminación de la conexión vial, mientras que el resto, al menos 70, apoyan dicha integración porque es beneficioso para sus comunidades. “Tenemos que ser inclusivos en esta conexión porque las comunidades asentadas ahí tienen que sacar sus productos y comercializarlos ya sea en Beni o Cochabamba para que obtengan ventajas. Es importante tomarlos en cuenta”, precisó el empresario.

“Cochabamba, al tener esta conexión vial podría convertirse en un centro logístico de distribución de carga. Hay muchos productos que no llegan al Beni o si van tienen que recorrer mucha distancia por el lado de Santa Cruz. Hay muchos productos de Oruro y Potosí que podrían llegar más rápido a Beni o viceversa. La carretera ayudaría sobremanera a todo el país”, dijo Laredo.

Actualmente, existen avances significativos en los tramos I y III mientras que el tramo II -que atraviesa el Tipnis- no inició obras. Los trabajos están paralizados en toda la carretera debido a que su financiamiento fue revocado. Desde el Ministerio de Obras Públicas anunciaron que no hay planes para reiniciar su construcción.

Resistencia

El 8, 9 y 10 de marzo de este año, en la comunidad San José de Angosta, se desarrolló el 39° Encuentro de Corregidores en el que alertaron las intenciones se reiniciar la construcción de la carretera. “De las 74 comunidades que pertenecen al Tipnis, 53 han participado y le han dicho no a la carretera. Esta alerta es de los comunarios y corregidores. Ante cualquier amenaza de construcción vamos a tomar otras medidas; no estamos divididos, estamos uniendo fuerzas”, afirmó el presidente de la Sub Central Tipnis Esaú Nogales.

“Ellos (los corregidores) están en total rechazo a la construcción de la carretera. Desde 2012 no hay consulta. Los condicionan a las comunidades (la Gobernación del Beni) que si no están de acuerdo con la carretera tampoco les van a dar lo que necesitan y piden como salud, educación y desarrollo. Es una pena, pero es la realidad”, advirtió Fernando Vargas, exdirigente del Tipnis.

Pese a la resistencia, para los gobernadores de Cochabamba Humberto Sánchez y de Beni Alejandro Unzueta ese encuentro fue una oportunidad para socializar los beneficios de la vinculación caminera.

Mediante un boletín de prensa de la Gobernación cochabambina informaban que “la vinculación caminera permitirá conformar un polo de desarrollo a nivel departamental, no sólo con Beni y Cochabamba, sino también con Oruro y Chuquisaca quienes se unieron a la propuesta, además del beneficio del país en su conjunto”.

Unzueta destacó que el Tipnis al ser un legado ecológico para la humanidad, gestionará la declaración de zona intangible y la construcción de una carretera ecológica con todas las normas para la protección de la biodiversidad.

“Hemos querido socializar la necesidad de la vinculación caminera, hemos firmado un mutuo compromiso para ayudar a desarrollar esta región”.