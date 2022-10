Franklin Vargas, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, manifestó que como sectores social saben tomar decisiones y anunció que defenderán al Gobierno. “Estamos cansados de que no nos respeten como sectores campesinos, como gente más humilde que somos parte del departamento de Santa Cruz. Decirle a toda esa gente que no nos quiere dejar trabajar, que no nos quiere dejar circular, que nosotros como organizaciones sociales sabemos tomar decisiones y vamos a estar firmes para defender a nuestro gobierno”, afirmó.

Justo Molina, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, manifestó que no permitirán otro golpe de Estado. “Estamos esta noche para decirles que no vamos a permitir otro golpe más de Estado. Estamos aquí para decirle que vamos a hacer respetar nuestros votos, también valen, también cuentan. Hemos elegido a un gobierno para que gobierne y reactive la economía comunitaria, y en ese camino que nosotros sí queremos trabajar. Nosotros sí vivimos del día a día”, aseguró.

José Luis León, representante de la FUL, indicó que como hijo de comerciantes sabe cómo es ganarse los ingresos cada día. Aseguró que la universidad estará del lado del pueblo. “La universidad nunca va a estar al margen de los problemas que hay en nuestro pueblo. La universidad va a estar al lado de su pueblo, porque, nosotros, los universitarios, venimos de padres comerciantes, transportistas, gremiales, de compañeros panaderos, de compañeros albañiles”, dijo.

Felipa Montenegro, ejecutiva de las Bartolinas, indicó que no permitirán que ataquen al Ejecutivo. “Las organizaciones sociales no somos de la cultura de estar peleando, somos de la cultura del trabajo. Somos de la cultura de reactivar nuestras economías. Somos de la cultura del ejemplo, no queremos que nos sigan obstaculizando... No nos corten el derecho al trabajo, no nos corten el derecho a la libre transitabilidad... No vamos a permitir ninguna desestabilización de nuestro gobierno”.