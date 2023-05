Las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores, de Súmate, fueron elegidas el 3 de mayo como la nueva presidenta y la nueva secretaria del Concejo Municipal de Cochabamba, en sustitución de Marilyn Rivera y Diego Murillo.

“Nos ha elegido la mayoría del Concejo, luego de que hubo un empate entre nuestra postulación y la que pretendía mantener a las anteriores autoridades. Hemos aceptado este nombramiento con la intención de que este importante órgano, manteniendo una sana distancia del ejecutivo municipal, pueda cumplir la más importante de sus funciones, que es la fiscalización de lo que hace el ejecutivo”, dijo Cabrera a la prensa. “Como siempre hemos hecho, apoyaremos lo que esté bien hecho, exigiremos que se corrija lo que esté mal y pediremos que se aclare lo turbio”, explicó.

Aseguró que no llegó a ningún acuerdo que comprometa la línea política del Concejo. “No hemos cambiado ideológicamente; no hemos llegado a ningún compromiso con el MAS; sólo queremos mejorar la calidad de la gestión de todos los que fuimos elegidos en marzo de 2021 y eso es imposible sí las condiciones políticas estructurales no son adecuadas para la fiscalización. De ahí la decisión de dos miembros de Súmate de establecer un escenario distinto, que será mejor para todos: para Cochabamba y para la gestión”, concluyó.

Claudia Flores preguntó al alcalde Manfred Reyes Villa y a todos los políticos que han pedido que la gente se movilice y ocupe el Concejo para lograr la renuncia de las dos nuevas autoridades municipales, por qué hacen eso y, además, con tanta rabia y violencia. “¿Acaso no quieren fiscalización? ¿Acaso no quieren que las nuevas generaciones de Súmate hagan un mejor trabajo que los entornos que se quieren perpetuar en el poder?”, señaló.

Daniela Cabrera pidió al Alcalde y a los grupos movilizados en contra de su nombramiento que paren con esa actitud destructiva y reconduzcan su comportamiento. “Necesitamos seguir trabajando por el crecimiento de Cochabamba”, concluyó.