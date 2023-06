Cada año, en promedio, más de 100 autoridades mujeres sufren violencia política, las denuncias más frecuentes son amenazas y discriminación, según datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).

Entre 2018 y mayo de este año, 593 autoridades mujeres, entre asambleístas departamentales, concejalas ediles y alcaldesas, denunciaron violencia política, de acuerdo con la Acobol.

En las últimas semanas, dos casos mostraron violencia extrema contra mujeres autoridades en Cochabamba y Santa Cruz, quienes a causa de las brutales golpizas fueron internadas en hospitales.

Según la Acobol, las denuncias más frecuentes son amenazas y discriminación para que no fiscalicen las actividades que hace el gobierno municipal, como ser sus obras.

“También existe bastante discriminación porque muchas no tienen formación académica, sí tienen formación dirigencial, pero no conocen de administración pública. A veces sus propios colegas no les pasan información que requieren las concejalas, eso es obstaculizar su labor, hasta generar agresiones físicas y atentatorias contra su vida”, dijo Gróver Sinka, director ejecutivo de Acobol, según ANF.

El martes 6 de junio, en la ciudad de Cochabamba, la concejala de Súmate Claudia Flores fue brutalmente golpeada por una turba de gente presuntamente simpatizante del alcalde Manfred Reyes Villa. El grupo la acusaba de transfugio, por su cercanía con la bancada del MAS.

“En el patio me han arrastrado. Querían sacarme a la plaza a jalones y empujones. Ninguna autoridad merece lo que me hicieron hoy (el martes 6 de junio). Me han pateado en el suelo, es gente pagada”, dijo la concejala Flores a la prensa mientras era trasladada a una clínica.

Flores fue expulsada del Concejo Municipal en medio de gritos y empujones.