No tardaron en llegar las autoridades departamentales para empezar un cerco de resguardo que permaneció hasta esta mañana. Videos publicados en las redes sociales captaron una camioneta que salió del lugar cuando el fuego comenzó.

El fuego se desató en horas de la madrugada en todo el frontis de la infraestructura. Al ver el humo y el fuego fueron los vecinos los que empezaron las primeras tareas para controlar el fuego, ya que los bomberos no podían llegar a la zona. La policía tampoco prestó auxilio.

“El MAS criminalmente atentó contra la infraestructura de la Gobernación de Santa Cruz. Continúan acechándonos, quisieron quemar la Gobernación. Los vecinos autoconvocados, salieron a defender lo que es de los cruceños y lograron controlar el fuego y no se cumplió el objetivo de quemar nuestras instituciones”, afirmó el asambleísta departamental Oscar Feeney.

En otros videos, los vecinos reportaron la presencia de un militar armado y encubierto en medio del incendio de la entidad financiera. Este medio recibió el reporte, pero no pudo corroborar el dato. En redes circulan las imágenes del momento en que lo atrapan.

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, señaló que fue notificado de los enfrentamientos durante las primeras horas de este 1 de enero. Pidió al comandante departamental de la Policía no arremeter contra el pueblo cruceño. Afirmó que no es correcto el uso de la fuerza pública de forma desproporcionada contra una población que no tiene armas de fuego o bélicas.

“Por favor comandante sea responsable y actúe con sensatez. A la población le pido serenidad y cautela y sobre todo evitar el enfrentamiento con la policía. Nuestra única arma es la verdad y la fortaleza para defenderla de forma pacífica”, dijo.

También hubo ataques a Entel y a la Fiscalía, cuyas bardas fueron sacadas para formar barricadas. El Comando Policial fue protegido con barricadas ya que en medio de la represión los movilizados decidieron enfrentar a los efectivos.

El recorrido de los medios por las vías del segundo anillo muestra unas calles completamente desoladas que fácilmente parecen un campo de batalla. Se identificaron al menos cuatro vehículos que por el fuego quedaron reducidos a chatarra.

El piso quedó cubierto de una alfombra de vidrios, piedras, palos y cascos de los agentes químicos disparados por los efectivos del verde olivo. Hasta horas de la mañana aún se podían ver varias columnas de humo en diferentes puntos. La policía aprehendió a varias personas que fueron llevadas hasta el comando policial.

En contacto con medios de Cochabamba, el senador del MAS Leonardo Loza afirmó que la violencia que en Santa cruz se está fomentando el uso de la violencia de una forma irresponsable ya que esta no resolverá el problema a ningún nivel, ya sea político, judicial o social.

“Están tomando instituciones y secuestrando personas pero eso no va resolver el problema sea político, jurídico o social. No se respeta la ley ni la institucionalidad, la violencia que se está ejerciendo es rechazable desde todo punto de vista, si hay un problema que resolver en nuestro país debe ser por la vía de la paz, no es con fuego y tampoco con garrote”, dijo.

Calificó de pésima la actuación de la policía, que a su parecer no hizo nada por resguardar las instituciones públicas. Evitó pronunciarse sobre los excesos registrados y afirmó que cada caso seguramente será investigado.

“Veo muy pésima la reacción de la policía. Se ha calcinado el edificio Justicia, casas y otros edificios. Pero la policía no reacciona, solo cuidan el comando, solo ahí reaccionan. Con eso no decimos que tiene que ir a violentar o gasificar, la Policía tiene que cumplir lo que dice la constitución, resguardar y no lo están haciendo”, afirmó.