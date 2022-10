Calvo a Arce: Aquí no hay miedo, no despierten la furia de un pueblo que sólo busca paz

El líder cívico dijo que ya no es creíble la palabra del presidente Arce, ya que primero llama a un encuentro por el censo, pero luego, a través de los sectores sociales del partido de Gobierno, amedrenta y busca atemorizar a la población movilizada.

“Quiero decirle señor Presidente de que tiene un pueblo firme en Santa Cruz y tiene un pueblo firme en Bolivia que está buscando mejores días, y que no va a descansar ni va a bajar la guardia hasta que usted reaccione y piense en los bolivianos y no piense en un partido político”, señaló Calvo.

Ante las amenazas de muerte y violencia de sectores del MAS, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo salió a responder al presidente Luis Arce y le dijo que no hay miedo y advirtió que no se despierte la furia del pueblo de Santa Cruz.

“Aquí no hay miedo”, respondió el cívico ante esas amenazas. Advirtió a que “no despierten la furia de un pueblo que solo busca paz, un pueblo que busca unidad para todos los bolivianos”.

Mencionó que la población cruceña solo busca la paz, unidad y mejores días con la realización del censo en el país, tanto en la salud y educación.

El cívico puso en duda su participación en el encuentro convocado por el presidente Luis Arce para tratar el tema del censo, el viernes, en Cochabamba. Dijo que no hay garantías para asistir a ese encuentro.

El cívico pidió al gobierno ponga garantías y frene la violencia de los sectores sociales afines al MAS.

“Qué garantías nos puede dar para que asistamos, o lo que no quiere es que asistamos y pueda tomar decisiones arbitrarias en contra de la población boliviana ¿Esa es la intención? Sea honesto con su pueblo y dígale que no le da la gana en desentrabar esta problemática, que ya no es técnica, que con solo una firma puede pacificar el país”, manifestó.

Los cívicos cruceños exigen se anule el Decreto Supremo 4760, misma que posterga el censo hasta 2024. Calvo anunció que seguirá el paro en el sexto día hasta conseguir que el censo se haga en 2023.