Calvo, Camacho y Cuéllar estarán entre el reto de leer al país y la persecución

Un comité interinstitucional dirigió el paro cívico de 36 días, encabezado por el gobernador Luis Fernando Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector Vicente Cuéllar en Santa Cruz. Una mala gestión del conflicto y una falta de mirada abarcadora de la realidad nacional fueron su talón de Aquiles, según politólogos, quienes a la vez exoneran al líder académico por su talante más moderado y su rol técnico. Ven que estarán entre el reto de leer al país y la persecución.

Los tres líderes visibles surgieron de la legitimidad de origen en sus instituciones, dice la politóloga María Teresa Zegada, en referencia a las entidades cruceñas a las que representa cada uno. Todos coincidieron en una misma demanda y, sin embargo, tuvieron “una pésima gestión del conflicto”.

Los líderes cruceños, a los que se debe sumar al alcalde Jhonny Fernández, quien sin embargo se mostró reacio a apoyar el paro, tuvieron la dirección de un paro cívico sin precedentes en el departamento de Santa Cruz, en demanda por la ejecución de un censo de población y vivienda en el país en 2023. Previamente el Gobierno central había asegurado, vía un decreto supremo, que ese conteo se realizaría en noviembre de 2022, pero después anunció su postergación para el año 2024. Este último hecho provocó el surgimiento de la demanda central de una fecha de realización del censo.

“No han leído, en los momentos precisos, las señales de agotamiento que había desde la sociedad, como tampoco las señales que salían desde el Gobierno; un ejemplo de ello fue insistir en la fecha de realización del censo y no en la aplicación de los resultados; creo que eso ha precipitado situaciones innecesarias”, explica Zegada. Los actos violentos que se sucedieron en las rotondas y otros bloqueos, contra los propios ciudadanos, se suman a la lista de problemas que los dirigentes no supieron administrar.

Consideran que Calvo será uno de los que asumirá las consecuencias. “Lo lamentable es que va a terminar su gestión en el Comité, pero no va a terminar la persecución que el Gobierno está haciendo contra él”, dijo Manfredo Bravo.

El presidente Luis Arce emitió precisamente el pasado viernes la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, en la que se ratifica la entrega de resultados de ese trabajo para 2024 y la redistribución de recursos de coparticipación tributaria para septiembre de ese año.

Para el politólogo Marcelo Silva, el paro cívico volvió a mostrar que el liderazgo del gobernador Camacho y de Calvo “es excesiva y absolutamente regional, y no piensa y no tiene una visión del país más allá del Cristo Redentor. Su limitación no solamente es territorial sino también de objetivo y de horizonte de este liderazgo, no tiene proyección nacional”.

A pesar de que hubo encuentros nacionales para abordar aspectos técnicos del censo mientras se mantenía el paro cívico, los líderes cruceños no pudieron convencer a otros departamentos y a otras representaciones a unirse a la misma causa. Para Manfredo Bravo, analista político cruceño, “era muy difícil la coyuntura por la pelea muy regionalizada, Santa Cruz ha ganado mucho porque finalmente le tocó pelearla casi solo, si bien se fueron plegando algunas voces del interior del país no fueron lo suficientemente fuertes para lograr construir un movimiento nacional”.

Si bien el Comité Cívico de Tarija llegó a concretar un paro de algunos días y los miembros del Conade de La Paz iniciaron una huelga de hambre, los cívicos del Beni no tuvieron convocatoria para concretar su medida de 24 horas. Y no hubo más adhesiones. Bravo explica que era lógico porque “el censo no favorece a todos de la misma forma y eso obviamente genera ciertas discrepancias con relación a los objetivos de esta lucha”. Zegada opina que aún están por verse las acciones que van a ejecutar los líderes cruceños, especialmente Camacho y Calvo, tanto en la aplicación de la ley del censo como en la gestión de otros problemas que puedan surgir en el camino. Lo cierto es que los cívicos no levantaron el paro sino que entraron en un cuarto intermedio en la medida de presión.

Y uno de esos pendientes es la decisión del cabildo del 13 de noviembre de revisar la relación del departamento de Santa Cruz con el Estado Plurinacional. “Hay que ver cuánto sustento tienen esas sus ideas; al parecer no las tienen si están conformando un comité para que se encargue de dar un sustento a esta noción; parece que ha sido un mero discurso político lanzado al calor del conflicto... La propuesta de revisar (su vínculo) los pone en una situación difícil porque qué capacidad tienen ellos de hacerlo, es de una inviabilidad práctica total”, comenta Zegada.

Marcelo Silva tiene un punto más: “El ciudadano cruceño va a pedir cuentas de los resultados que tuvo el paro” y, aquí viene la paradoja; es posible que la sociedad cruceña termine revisando su relación con sus líderes políticos. El golpe a la actividad económica de Santa Cruz fue duro en 36 días en los que, especialmente los sectores de cuentapropistas de todo tipo de actividad, resintieron sus ingresos, mientras que los grandes negocios también se vieron afectados y sólo en el sector del transporte se calcularon 25 millones de dólares en pérdidas.

“El censo va a ser el 2024 tal como el Gobierno lo había planteado desde el principio. El paro pudo haber tenido una duración mucho más corta con los mismos resultados alcanzados; no nos olvidemos que el primer día de la medida estaba en mesa el ofrecimiento del censo en abril de 2024 y aplicación de resultados para octubre de 2024”, dice el politólogo. Aunque las voces críticas a los cívicos son aún aisladas o débiles dentro de la propia sociedad cruceña, Marcelo Silva dice que su sensación es que por lo menos una parte de ella “está pensando seriamente en replantearse un liderazgo político que a la larga tiene que enfrentar dos procesos fundamentales: las elecciones nacionales de 2025 y la elección subnacional de 2026.