El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, llamó este lunes a los movilizados a “resguardar” las instituciones públicas que funcionan en esa región para que no transfieran recursos al Estado central. El cívico dijo que su misión ya no es estar en las rotondas, sino en las entidades estatales.

“Tenemos que ir a todas las instituciones del Estado, tenemos que quedarnos ahí a resguardar. Esa es nuestra misión. Ya no es en las rotondas, ya no es en las calles, ahora es en las instituciones. Vamos a demostrarle al Gobierno que, sin Santa Cruz, sin nuestros recursos no hay Estado, no hay plata. Ellos viven de nosotros”, afirmó ante manifestantes.