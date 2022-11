Calvo sobre fecha del censo: “Tenemos que tener un decreto firmado”

“¿Qué la convenció a usted de que Arce nos va a cumplir? Nada. A mí no me convenció nada. Esto fortalece más al pueblo porque nosotros no vamos a aceptar de que una mentira más quiera llevar a la población boliviana a un sacrificio electoral en las próximas elecciones, un nuevo fraude. Tenemos que estar garantizados, tenemos que tener un decreto firmado, tenemos una conferencia de prensa que no le da la garantía a la población boliviana. Tiene que haber un papel que le garantice a la población que se va a cumplir. Y ojalá se cumpla”, expresó.

Hasta junio de este año, el Gobierno daba por hecho la realización del censo en noviembre de 2022. Después de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) postergó el evento estadístico hasta 2024, argumentando problemas técnicos. Tras semanas de paro y enfrentamientos en diferentes regiones del país, el presidente Arce fijó ayer una fecha oficial para la encuesta: el 23 de marzo de 2024.

Una fecha que va en línea a lo planteado desde julio por el Gobierno, pero que ignora el pedido de diferentes sectores que exigían fuera el próximo año.