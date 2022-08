Camacho a Prada: El MAS es el que más Pablos Escobar tiene en sus filas

Luego de que la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, comparó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, la autoridad departamental afirmó que “el Movimiento Al Socialismo es el que más Pablos Escobar tiene en sus filas”.

“Esta es una declaración totalmente desubicada de la Ministra de la Presidencia, cuando sabemos que su partido, en el MAS es el que más Pablos Escobar tiene dentro de sus filas, eso está clarísimo”, indicó Camacho a los medios cruceños.

En su criterio, lo que hace Prada al citar a Pablo Escobar es distraer porque no pueden asumir el “fracaso” de la realización del Censo de Población y Vivienda, que estaba prevista para noviembre de este año, pero se postergó para mayo o junio de 2024.

“Lo diré siempre, se inventaron una reunión de gobernadores bajo presión, pese a que el censo era un pedido de todos, y ahora dicen que no se puede, cuando todos sabemos que no se puede llevar adelante por los retrasos que hay. La ministra Prada tiene que ser más realista y no puede ser que con un cargo tan importante esté diciendo cosas que están fuera de lugar”, afirmó el Gobernador.