El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, criticó desde prisión al vicepresidente, David Choquehuanca, después de que éste afirmara que la bandera rojo, amarillo y verde representa a la República y a una democracia excluyente. La autoridad cruceña censuró que use “cuentos separatistas” y lo instó a proponer soluciones.

“Señor Choquehuanca, no ocupe su tiempo en sus cuentos separatistas. Bajo la rojo, amarillo y verde nuestro pueblo luchó unido por un futuro mejor. Más bien proponga soluciones, no cortinas de humo ni chicanas de la vieja politiquería que prometieron abolir, y si no puede, deje que los que queremos de verdad a Bolivia propongamos soluciones”, publicó Camacho en sus redes sociales.