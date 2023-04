El gobernador Luis Fernando Camacho cumplió 100 días detenido en la cárcel de Chonchocoro de La Paz y aseguró que defenderá a Santa Cruz desde el encierro. Desde allí, brindó un informe de gestión, a través de una misiva, y destacó tres puntos: la democracia, tema carreteras y la cuestión de salud.

“Han pasado 100 días de mi violento secuestro. Y pese a todas las dificultades de este tiempo de abusos, he seguido liderando la gestión desde este encierro injusto (...). El gobierno del MAS me secuestró y me detuvo porque yo consagré mi vida a defender la democracia y a defender Santa Cruz. Pero lo que no puede detener el MAS es el compromiso que siento con mi pueblo, ese pueblo generoso que me eligió”, expresa Camacho en la carta.

El gobernador de Santa Cruz agrega: “Hoy toca defender Santa Cruz desde la cárcel, hoy toca defender la democracia desde prisión y hoy toca liderar la gestión desde este encierro injusto”.

Camacho dio un informe de gestión sobre tres temas: democracia, carreteras y salud. Respecto al primer punto, Camacho indica que tiene una gestión consagrada a impulsar la democracia en Bolivia, para que haya un estado de derecho y libertad política para todos. Señala que busca edificar un país donde el gobierno no meta presos a los cívicos, no golpee a los periodistas, no apalee a los líderes indígenas y no detenga a profesores ni estudiantes. “En suma, queremos una Bolivia de la democracia y no de la dictadura”, asegura.