El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, indicó este jueves que el paro cívico seguirá hasta conseguir que el Censo de Población y Vivienda se lleve el 2023, tal como se resolvió en el cabildo cruceño.

“Creo que el seguir firmes en las calles, manteniendo nuestro paro cívico hasta no conseguir que el censo sea el 2023 es el objetivo. No nos vamos a mover de las calles, puede haber mesas de diálogo, puede haber mesas técnicas, pero nuestro mandato es que se haga el 2023”, manifestó Camacho.

Indicó que no confía en el Gobierno y adelantó que no irá a la mesa técnica de mañana en Trinidad porque él no es técnico. El Gobierno convocó a una mesa técnica que se instalará este viernes, en la que se definirá la fecha del censo.

Camacho señaló que no puede haber negociación por debajo sobre el censo, ya que el mandato del cabildo cruceño de septiembre es claro de que la consulta se haga el 2023.

“Esta lucha es del pueblo, por eso siempre hemos dicho que la tenemos ganada de entrada. A nuestro pueblo decirle que de entrada le hemos cambiado la agenda al Gobierno y eso ya es una victoria para nosotros”, refirió.