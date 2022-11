Camacho dice que el paro sigue y que no tiene miedo ni a Evo ni a Arce

“Quienes estamos con la convicción de estar en la calles corremos siempre el riesgo de que el masismo haga algo, a mi no me preocupa, yo desde el 2019 sigo viviendo las amenazas, pero a mí no me preocupa, porque yo no le tengo miedo ni a Evo, ni a Arce, ni a ningún masista, y no le tengo miedo, porque creo en Dios y en el pueblo valiente que tenemos”, expresó.

Camacho dijo que Santa Cruz exigió tener un gobernador que no se venda y que ese es su compromiso “nunca vender ni negociar lo que el pueblo pide”.

A tiempo de ratificar la continuidad del paro indefinido en demanda del Censo en 2023, el gobernador cruceño señaló que se encuentran en las calles con una “medida justa” y que por lo mismo no van a “torcer el brazo”.

“A veces duele, porque nosotros queremos trabajar, queremos producir, porque eso es Santa Cruz: productividad, trabajo, por algo somos el primer departamento productor del país, con orgullo y con amor decimos que le damos de comer al pueblo boliviano, porque ese es el trabajo que compartimos, la solidaridad que compartimos, pero estamos en las calles con una medida justa y no vamos a torcer el brazo”, manifestó.