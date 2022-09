Camacho dice que estará “como un ciudadano más” en el cabildo cruceño

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó que asistirá al cabildo por el censo, pero aclaró que cumplirá el pedido realizado por el Comité Cívico pro Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), de no subir a la testera en el cabildo. Esto se debe a que el Tribunal Electoral Departamental (TED) acompañará esta actividad democrática contemplada en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Pero quiero aclarar que yo iré como un ciudadano más, este viernes estaré a los pies del Cristo, aquí no hay mezquindades, yo no me puedo enojar porque el presidente del Comité me pida, a pedido del TED. Yo no voy a perjudicar nunca a Santa Cruz y si ese es el pedido lo voy a acatar”, aseguró Camacho.