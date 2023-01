Camacho en audiencia: “Pude haberme ido, no me fui. Ese no soy yo”

En una corta comparecencia, el gobernador Luis Fernando Camacho tomó este jueves la palabra durante la audiencia de apelación de detención preventiva y sostuvo que él tuvo la oportunidad de salir del país, pero no lo hizo.

“Realmente han armado una película, hablan cada atrocidad. (...) Esta denuncia fue sentada en 2020. Yo no era ni presidente del comité (cívico), ni gobernador. Pude haberme ido, no me fui. Ese no soy yo”, recalcó el gobernador.

A continuación, recordó que al ser notificado por el caso, casi tres años atrás, dijo que acudiría a declarar donde lo citen, pero que incluso el candidato a gobernador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió públicamente que no lo hagan ya que “le estaban haciendo un favor” en plena campaña. De esta forma, aseguró que reiteradamente su citación para declarar fue suspendida por lo que no corresponde que lo acusen de evadir la justicia.