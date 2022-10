El gobernador explicó que decidió no acudir a ese encuentro con el Gobierno porque sectores que se movilizaron por el censo en Tarija, Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz “han sido pateados”.

“La reunión de mañana no es más que una reunión llena de masistas para sacar una fecha distinta al 2023 y decir que Bolivia decidió, esa es la realidad, no nos podemos prestar a ese juego”, dijo Camacho.

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, durante su discurso en el cabildo por el censo en Cotoca, manifestó que la reunión de mañana viernes presidida por el Gobierno nacional no es más que una reunión de partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) que decidirán una fecha distinta al 2023, para la ejecución del Censo de Población y Vivienda.

“Yo quiero estar con mi pueblo, con ese pueblo que el centralismo quiere humillar, nos están queriendo ver de rodillas y no lo van a lograr. Esas amenazas de que vienen 500 mil campesinos, señores, Santa Cruz ya no es la de los años ¡cuidado! Aquí no vamos a permitir que vuelvan a ultrajar a nuestro pueblo”, manifestó.

Finalmente, puntualizó que van a continuar con las medidas hasta que el Gobierno acepte que el censo se haga el 2023. Recordó que esta lucha beneficiará a los nueve departamentos, por lo que seguirán “firmes en las calles”.

Este viernes, se cumple el sexto día del paro cívico cruceño que exige el censo para 2023.