“La entrevista era necesaria, no para que me queje de las violaciones constantes a mis derechos humanos, que vengo sufriendo desde el día que me secuestraron, sino para que los comisionados de la CIDH escuchen directamente de mi boca el relato de lo que realmente sucedió durante las protestas de los 21 días de 2019, cuando junto con el pueblo vencimos el fraude de Evo Morales y recuperamos nuestra democracia, ésa que ahora que se encuentra herida y en riesgo de desaparecer”, continúa Camacho.

También manifiesta que seguirá resistiendo desde el lugar donde se encuentra “secuestrado”, y que no dejará de luchar “nunca” por la democracia. “Estoy convencidos que estamos del lado correcto de la historia”.

Por su parte, el asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, que dio lectura a la carta, mencionó que se le dejó en claro a los comisionados que los cruceños son gente de paz, con alta convicción democrática.

En 2022, el departamento cruceño encaró diferentes medidas de presión como un paro indefinido, bloqueos, marchas, cabildo y otros, con el fin de exigir que el Censo de Población y Vivienda se realice este año, algo que fue rechazado por el Gobierno, que al final fijó como fecha el 23 marzo de 2024.